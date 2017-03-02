Abd Adana Konsolosu Specht Ak Parti’yi Ziyaret Etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, terörün açtığı yaraları sardıklarını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, terörün açtığı yaraları sardıklarını belirtti.

ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akar, hükümet olarak halkı ve esnafı mağdur etmeyeceklerini belirterek, terörün açtığı yaraları sardıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın Sur ilçesini tarihi dokusunu koruyarak, yeniden inşa edeceklerini anlatan Akar, "Sur'u yeniden gerçek kimliğine kavuşturacağız. Biz hiçbir zaman Sur'u ve Sur halkını yalnız bırakmadık, Hükümetimiz Sur konusunda çok hassas davranıyor, Sur Diyarbakır'ın kalbi olup inanç turizmi için önemli bir merkezdir" dedi.

16 Nisan'ın kendileri için çok önemli bir tarih olduğunu anlatan Akar, "Referandum Ülkemize büyük bir değişim getireceğini söyledi. Akar, Referandumdan sonra, büyük reformlar düşünüyoruz, AK Parti olarak şuan önceliğimiz, demokrasimizi koruyup güçlendirmektir" diye konuştu.