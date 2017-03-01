Abd Adana Konsolosu Specht Diyarbakır’da

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretinin ardından Diyarbakır'a geldi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması yapan Specht, "Politik gelişmeler hakkındaki görüşlerini anlamak için, parti temsilcileriyle görüştük. Bölgedeki ekonomik durumu öğrenmek için meslek kuruluşlarıyla görüştük. İnsanlar arası ilişkileri geliştirmek için çalıştığımız mültecilere destek olan organizasyonlar, okullar ve avukat grupları gibi sivil toplum örgütleriyle görüştük. Valiler ve diğer hükümet yetkilileri ile de toplantılar ayarladık, ancak onlar bu toplantılara katılamadılar" dedi.

Specht, daha sonra, bazı ulusal medya temsilcileriyle basına kapalı görüştü.