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ABD aldığı karardan vazgeçmeli

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ABD aldığı karardan vazgeçmeli
AK Parti Samsun İl Başkanı Göksel, “ABD, bölgedeki barış, huzur ve istikrarın bozulmaması adına bu karardan bir an önce vazgeçmelidir” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

ABD Başkanı Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz" şeklindeki açıklamaları ile ilgili konuşan Göksel, “Kudüs, İslam beldesidir. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, İslam'ın kutlu beldesi, insanlığın kadim siluetidir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak, bölgedeki mevcut çatışmaların daha da derinleşerek artacağına, uluslararası hukukun ihlaline yol açacağına ve barış ortamının bozulacağına işarettir. ABD'nin BM kararlarına ve bölgenin gerçeklerine aykırı bir şekilde sorumsuzca aldığı bu karar Türkiye Cumhuriyeti tarafından yok hükmündedir. ABD tarafından verilen bu sorumsuzca adımın bir an önce yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir "dedi.  E.Caner CABBAR  

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