IHAAW211258-SIY/06-12-2017 - ABD Başkanı Donald Trump, "Artık zamanı geldiğine inanıyorum, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir. Önceki başkanlar bunu seçim vaadi olarak söylemiş ancak gerçekleştirmemiştir. Ben bu vaadi gerçekleştiriyorum. Bu çok önceden verilmiş olması gereken bir karardır" dedi. 06.12.2017 21:12:58 TSI NNNN
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Abd Başkanı Donald Trump, “Artık Zamanı Geldiğine İnanıyorum, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımanın Vakti Gelmiştir. Önceki Başkanlar Bunu Seçim Vaadi Olarak Söylemiş Ancak Gerçekleştirmemiştir. Ben Bu Vaadi Gerçekleşt
IHAAW211258-SIY/06-12-2017 - ABD Başkanı Donald Trump, "Artık zamanı geldiğine inanıyorum, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir....
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