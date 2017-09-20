Abd Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının oturum arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi. Abbas, gerçekleştirdikleri ikili görüşme için Trump'a teşekkür etti. Abbas, ABD Başkanı Trump'ın yakında gerçekleşmesi beklenen Orta Doğu barışı konusunda ciddi olduğunu ifade etti.