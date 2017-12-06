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Abd Başkanı Trump: "Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyoruz”

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Abd Başkanı Trump: "Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyoruz”
ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün verdiğimiz kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün verdiğimiz kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında Kudüs kararını açıkladı. Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldiğini söyledi. "Bugünkü açıklamam İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara yeni bir yaklaşımdan ibarettir" ifadelerini kullanan Başkan Trump, daha önceki ABD başkanlarının Kudüs'ü başkent olarak tanımadığını söyledi. Trump, "Başkanlar, Kudüs'ün tanınmasının geciktirilmesinin barışı ilerleteceğini düşündü" dedi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasının devamında, "Zamanın geldiğine inanıyorum Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir" şeklinde konuştu.

"İsrail ve Filistin arasındaki barış içinde en doğru adım"

Önceki ABD Başkanlarının Kudüs'ü başkent olarak kabul etme kararını seçim vadi olarak kullandıklarını ancak bunu gerçekleştirmediklerini ifade eden Trump, "Ben bugün bunu gerçekleştiriyorum. Bu kararı vermenin ABD'nin çıkarları doğrultusunda olduğunu, İsrail ve Filistin arasındaki barış içinde en doğru adım olduğuna düşünüyorum" diye konuştu.

Kudüs kararının çok önce verilmesi gerek bir karar olduğunu ifade eden Trump, "Sürdürülebilir uzun vadeli bir barış için en doğru karar olduğunu düşüyorum" dedi. Trump açıklamasının devamında "İsrail, tüm egemen ülkeler gibi kendi başkentlerine karar vermekte özgürdür. Bunun bir gerçek olarak kabul edilmesi barış için gerekli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Kudüs'ün modern İsrail hükumetinin evi olduğunu belirten Trump, "İsrail parlamentosu bu kenttedir. Bunun yanı sıra İsrail'in yüce mahkemesi bu kenttedir. Aynı şekilde başbakanın ve Cumhurbaşkanının resmi konutlar bu kenttedir. Birçok hükumet kurumunun binaları bu kenttedir" dedi.

"Kudüs'ü başkent olarak tanıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün verdiğimiz kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Bu sadece gerçekleri kabul etmektir. Bu yapılması gereken bir şeydir. İşte bu sebeple de Dışişleri Bakanlığına Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıklarına başlaması talimatını veriyorum" diye konuştu.

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