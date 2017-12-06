Abd Büyükelçiliği Önünde “Kudüs” Eylemi

Başkent'te, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

Başkent'te, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak, Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla, ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Kudüs evimiz, kırmızı çizgimiz", "Katil İsrail, Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı. Eylem sırasında, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Ankara Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklaması yapan Ali Osman Özdemir, "Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken; bir yandan da kutsallarımız çiğnenip, topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak, Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. TV'lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken, bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla sınıflandırıp, şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz" diye konuştu.

"İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezanı Muhammedi'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Alemi İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğe kavuşması aynı çizgiye gelmiştir. İslam coğrafyası üzerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yuman, kimseye hesap verme gereği duymadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tecavüz edilen, ilk kıblesine el uzatılan İslam dünyasının mensuplarına sesleniyoruz; daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize, ümmetin meselelerine sağır, dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi değil, tüm İslam aleminin namusudur. Celladından, diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz. Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir. Kudüs bizimdir."

Özdemir'in basın açıklaması, sık sık sloganlarla bölündü. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.