Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu

Başkent'te, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

Başkent'te, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti. Eyleme destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "ABD'nin bu politika ile neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Mutlaka bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden çok sayıda vatandaş, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Kudüs evimiz, kırmızı çizgimiz", "Katil İsrail, Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı. Tekbirler getiren protestocular, Kur-an'ı Kerim'deki Enam Suresi'nden ayetler okudu. Eylem sırasında, çok sayıda polis ekibi de Büyükelçilik çevresine güvenlik önlemi aldı.

ABD Başkanı'nın açıklamasını protesto etmek için Büyükelçilik önüne gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Teessüfle karşılıyoruz, kınıyoruz, reddediyoruz ve tanımıyoruz. Bu konuyla ilgili tüm bakanlarımız gerekli açıklamaları yaptı. İslam dünyası ayakta. Bu karar bütün bir İslam dünyasını incitmiştir. Ayağa kaldırmıştır. Kabul edilemez bulunmuştur. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Bütün dinler açısından kutsal sayılan bir mekandır. Biz Müslümanlar için de Miraç'ın ayak basamaklarıdır. İlk kıblemizdir. Burayı oldubittiye getirerek İsrail'in Başkenti ilan etmek bütün İslam alemine açıkça saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hıristiyanlar için de bu konu geçerlidir. Onlar da şaşkınlık içinde kaldıklarını söylediler. Bölgede yıllardır toprakları işgal altında tutulan Filistin halkıdır. Bu işgale arka çıkmaktır. ABD'nin bu politika ile neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Mutlaka bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır. Hiçbir ülkenin kabul etmediği bir Başkent'i bir oldubittiye getirerek alacakaranlık içinde İsrail'in başkenti ilan etmeni oranın başkent olmasına yetmez. Tanınmayacaktır. Biz Müslümanlar açsından da yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

Bölgenin en büyük sorununun Kudüs merkezde olmak üzere Filistin sorunu olduğunu kaydeden Turan, "Sorunun çözümüne katkı sunak yerine daha da derinleşmesine, bu sorunun taraflarından biri bütün bir İslam aleminin ayağa kalkması ve Trump'ın destek çıktığı güçlerle çatışmasının artmasına vesile olacaktır. Bunun da dünya barışına herhangi bir katkısı olmayacaktır. Çünkü Ortadoğu'ya barış gelmeden dünyaya barış gelmesi mümkün değildir. Dünyanın kilidi, Ortadoğu'daki barış ve huzurdur. Bu da işgal altındadır" açıklamasında bulundu.