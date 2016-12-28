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Abd Dışişleri Bakanı Kerry’den İsrail-filistin Açıklaması

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Abd Dışişleri Bakanı Kerry’den İsrail-filistin Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Filistin meselesine değinerek Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu...

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Filistin meselesine değinerek Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmiş, oylamada ABD ilk kez çekimser oy kullanmıştı. Kararı değerlendiren Kerry, "BMGK'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgili olduğu için karara destek verdik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail aleyhine alınan karar nedeniyle ABD'yi suçlamasının haksız olduğunu söyleyen Kerry, BMGK'de alınan kararın ABD'nin değerleriyle uyumlu olduğunu da söyledi.

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