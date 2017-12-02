Abd Eski Başkanı Obama, Paris’te

ABD eski Başkanı Barack Obama bazı programlara katılmak üzere Paris'e geldi.

ABD eski Başkanı Barack Obama bazı programlara katılmak üzere Paris'e geldi.

ABD'nin 44. Başkanı Obama'nın Paris'e cuma gecesi ve özel bir konferans vermek üzere geldiği öğrenildi. Obama'nın "Radyo evinde" (Maison de la radio) konferans vereceği ve başka davetlere de katılacağı belirtildi.

Fransa'nın en büyük şirketler grubundan olan Orange'ın CEO'sunun da Obama'yla görüşme yapacağı öğrenildi. Orange'ın eski reklamcı ve kurucularından Mondher Abdennadher "2015'ten beri bu görüşmeyi bekliyorduk, başvurmuştuk ama pek ümidimiz yoktu" dedi. Kendilerine bir saatlik konuşma yapacağı ve Orange CEO'su Stephane Richard'ın sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

"Elysee Sarayında öğle yemeği"

Emmanuel Macron ile öğle yemeğinde Elysee Sarayında görüşeceği bildirilen Obama'nın eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile görüşeceği de öğrenildi.

Öte yandan, Obama Mayıs 2017'de Fransa Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Macron'a desteğini açıklamıştı.