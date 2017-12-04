ABD işgale hazırlanıyor

ABD Ortadoğu harita değişikliklerine ve işgale hazırlanıyor. Savaş ve işgal kapıda; IŞİD bölgeden tamamen çekilmesine rağmen, ABD asker sayısını tüm bölge ülkelerinde geometrik bir şekilde artırıyor. İran füzelerine karşı koruma kalkanı oluşturan İsrail bugünkü sayıları 50 bini aşan Amerikan askerleriyle İran’a saldırıya, Ortadoğu’yu işgale, Arzu Mevut’u gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiğiyle ilgili soruşturmada, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, itirafçı oldu ve FBI’ya Rusya’yla bağlantıya geçmesini kendisine Trump’ın ekibinden ‘en üst düzeyde’ bir ismin söylediğini kabul etti. ‘Üst düzeydeki kişinin’ Trump’un damadı Kurschner olduğu ve soruşturmanın Trump’a uzanacağı, yeni itirafçıların çıkacağı iddia ediliyor. Olanlar Trump’un saldırgan bir tutum takınmasının nedeni olarak gösteriliyor.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı gibi endişe ve kaygılardan uzak bir şekilde ‘Zarrab filmi’ izliyor, içerde seçim nasıl kazanılırın hesaplarını yapıyoruz.

İsrail’in hava savunma sistemlerinden Iron Dome (Demir Kubbe) İran yanlısı Hizbullah’ın saldırılarında işe yarayabilecekken, İran’dan İsrail’e fırlatılacak bir Şahap 3’e Kürecik’ten müdahale edilmezse füze İsrail’e ulaşabiliyor.

Uzun menzilli füze, önce dik olarak atmosferin yerden 70- 500 km yüksekliğindeki iyonesfer tabakasına çıkıyor, iyonesfer tabakasında hedefin üstüne kadar yere paralel ilerliyor, hedefin üstüne gelince yükseldiği gibi; yine dikey olarak hedefe ulaşıyor.

Nükleer başlıklıysa gerisini Ortadoğu’yu hatta Kudüs’ü işgal eden İsrailliler düşünsün diyemiyoruz. Zaten böyle olsa İsrail bu kadar hırçınlaşmaz, bölgeyi işgal edip Arzu Mevut peşinde koşmazdı.

İran’ın fırlatacağı Şahap 3 füzesi İran semalarında yükselirken Kürecik’teki radar sayesinde vurulup düşürülebilecektir. Eğer kaçırılan füze olursa en önemlisi Kürecik’teki olmakla birlikte diğer Arap ülkelerine de İsrail’in güvenliği için konuşlandırılan radarlar devreye girecek ve inişte etkisiz hale getirilecektir. İsrail’in pervasızca açıklamaları ve işgallerinin altında Kürecik füze savunma sistemi yatıyor. İsrail bu radarlar sayesinde kendini güvende hissediyor ve saldırganlaşıyor.

KÜRECİK DERHAL KAPATILMALIDIR

ABD’nin gerçekten düşman olduğuna inanıyorsak ki öyle yarın Kürecik kapatılmalıdır. İsrail’in gerçekten Arzu Mevut’u gerçekleştirmesini ve Kudüs’ü işgal etmesini, başkent yapmasını istemiyorsak Kürecik derhal kapatılmalıdır. Dahası var; barış için, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için Kürecik kapatılmalıdır, Türkiye’nin Suriye’nin, Irak’ın ve İran’ın bölünmesini istemiyorsak ki onlar bölünürse Türkiye de bölünecektir, Kürecik derhal kapatılmalıdır.

DAVUTOĞLU RÜŞVETÇİDEN HESAP SORULSUN

Eski başbakan Davutoğlu, ‘Reza Zarrab’dan rüşvet alan, haksız kazanç elde edenden hesap sorulsun’ dedi.