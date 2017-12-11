ABD, Kudüs için bir asır bekledi

ABD, Türklerin Kudüs’ü terk edişinin 100.yıl dönümünde Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldı. Büyükelçilik toprağı elçiliğe aittir; yüz yıl sonra Kudüs ABD tarafından işgal edilmiş oluyor.

Ortadoğu’da demokrasi olmadığı için halklarla yöneticiler çoğu kez aynı düşüncede olmamıştır. Tarih boyunca Ortadoğu halkları Müslüman oldukları halde yöneticileri İslamiyet’e aykırı hareket etmiş, ülkenin kaynaklarını bulundukları konuma gelmelerine katkı sağlayan Batılılara aktarmışlar, hep Batılılarla işbirliği yapmışlardır. Türklere düşman olmuşlardır.

Bunun sonucu olarak en ‘şeriatçı, Ümmetçi’ bilinen Suudi Arabistan İslami kriterlere uygun sıralamasında Müslüman ülkelerin sonunda yer almıştır.

İslam’ı kabul ettiği günden bugüne kadar İslam’ı savunan Türk milleti, tarih boyunca bilinçsiz, İslam’ı şuurdan habersiz; sözde Müslümanların hedefi olmuş, arkasından hançerlenmiştir. Bu ihanetlerin sonucu 100 yıl önce Kudüs’ü terk etmek zorunda kalmış ve bugün terkin 100. yıl dönümünde Türkiye’de de Türklük bilincinin zayıflatılmasıyla ABD İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almıştır.

İSRAİL KUDÜS’Ü 2005’TE BAŞKENT İLAN ETTİ

İsrail 2005’te Kudüs’ü başkent ilan ettiği zaman gösterilmesi gereken tepki gösterilmediği için ABD bugün bu kararı alma cesaretini göstermiştir. Amerikan stratejistler, ‘TSK müdahale etmediği sürece IŞİD 30 yılda Ortadoğu’dan çıkarılamaz’ diyordu. TSK müdahale etti ve IŞİD Ortadoğu’yu terk etti. IŞİD sorunu TSK’nın müdahalesiyle çözülmeseydi, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı alamayacak, IŞİD sorunu tartışılacaktı.

Türkiye’nin yanlış adımları Ortadoğu’da da Türkiye’de deprem etkisi yaratıyor. Kudüs ne sadece Arapların ne de sadece Türklerin sorunudur. Kudüs dünyanın sorunudur. Önce Türkiye gereken tavrı eksiksiz göstermelidir.

Türkiye’nin NATO’dan çıkması ne kadar zorsa, aynı şekilde yokluğu da PKK ve benzeri çapulcularla doldurulamayacak kadar müthiş bir boşluk yaratacağından NATO da Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamayacaktır.

İsrail’i saldırganlaştıran Kürecik başta olmak üzere tüm ABD üsleri gündeme getirilmeli, ABD’yi Büyükelçiliği taşıma, İsrail’i Kudüs’ü başkent yapma kararından vazgeçirmeliyiz. Arapların bugünden sonra yapacakları bir şey olmasa da Türkiye sözde değil; özde adımlar atarsa bu hala mümkündür. Her şey devletten beklenmemeli; tüm vatandaşlar tüm ABD ve İsrail ürünlerini boykot etmelidir, boykot yasal bir zorunluluk olmasa da vicdani bir sorumluluktur.

SHARAPOVA DA TARKAN DA YALANLADI.

Beş defa Grand Slam kazanan Maria Sharapova, İstanbul’u sevmediğine dair haberi yalanlarken, Tarkan da çifte vatandaşlık almasının sebebini vizeye bağladı ve Almanya’da çıkan ‘Türkiye’de yaşamak istediği haberlerinin’ yalan olduğunu açıkladı.