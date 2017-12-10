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ABD, Ortadoğu'yu kana bulamak istiyor

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ABD, Ortadoğu'yu kana bulamak istiyor
Amasya Üniversitesi Rektörü Orbay, ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi; "Sadece Filistin devletinin bağımsızlığını tehdit etmekle kalmayıp, son dönemlerde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan kan, gözyaşı ve kaos ortamına daha kanlı bir zemin hazırlayacaktır."

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, insanlığın en kadim kültür merkezlerinden biri olan Kudüs'ün, dinler tarihine bakıldığında Müslümanlar, Hristiyanlar ve hatta Museviler için özel bir ibadetgah özelliği taşıdığını ifade etti.

Rektör Orbay, şunları kaydetti: "Dün olduğu gibi, okyanus ötesinden Ortadoğu coğrafyasına özgürlük getirme iddiasında bulunan ABD, talihsiz bir açıklama yaparak Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştır. Bu karar sadece Filistin devletinin bağımsızlığını tehdit etmekle kalmayıp, son dönemlerde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan kan, gözyaşı ve kaos ortamına daha kanlı bir zemin hazırlayacaktır. Asıl hedef din, mezhep, ırk ve coğrafya temelinde mevcut ayrışmayı daha da tetikleyerek bölgede sürekli bir kaos ortamının hakim olması, etkisiz bölük pörçük devletçikler kurma gayretidir. Böylesine korkunç bir akımın önüne geçmek, sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ortak görev ve sorumluluğundadır. Amasya Üniversitesi ailesi olarak dün olduğu gibi bugün de bu tür hukuksuz, uluslararası anlaşmalara aykırı ve sorumsuzca yapılan bu tür davranışların karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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