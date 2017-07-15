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Abd Polisi Kayıp Türk Kızı Esma Dönük’ü Arıyor

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Abd Polisi Kayıp Türk Kızı Esma Dönük’ü Arıyor
ABD polisi, hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolan Türk kızı Esma Dönük'ü arıyor.

ABD polisi, hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolan Türk kızı Esma Dönük'ü arıyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Levittown şehrinde 9 ay önce kaybolan 18 yaşındaki Türk kızı Esma Dönük'ten haber alınamadı. Pensilvanya polisi, kayıp Türk kızı Esma Dönük için özel bir ekip oluşturarak ABD genelinde arandığını duyurdu.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Türk kızı Esma Dönük, beyaz tenli, 1.75 boylarında, 56 kilo ağırlığında ve kahverengi saçlı, kahverengi gözlü olarak tarif edildi ve gözlük kullandığı belirtildi. Yetkililer, tüm polis birimleri ve yerel teşkilat görevlilerinin titizlikle kayıp Türk kızı Esma Dönük için gece gündüz tetikte olduklarını ve her yerde arandığını duyurdu.

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