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Abd Senatörü Franken İstifa Etti

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Abd Senatörü Franken İstifa Etti
ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, cinsel istismar iddiaları nedeniyle istifa etti.

ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, cinsel istismar iddiaları nedeniyle istifa etti.

ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, bir süredir taciz olaylarıyla gündeme gelmişti. Kamuoyundan ve Demokrat Senatörler tarafından kendisine yönelik istifa baskılarına dayanamayarak cinsel istismar iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Minnesota Senatörü eski komedyen Al Franken tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların sayısının 8'e ulaştığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, taciz iddialarıyla ilgili Al Franken hakkında Twitter üzerinden açıklamalar ve yorumlar yazdı. Trump, cinsel taciz iddiaları üzerine Demokrat Senatör Al Franken'i eleştirdi. Ancak, Alabama Cumhuriyetçi Senatör Roy Moore'un genç kızlarla olan ilişkisi ve tacizleriyle ilgili sessiz kaldı.

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