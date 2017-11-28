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Abd Tarihinde En Uzun Yaşayan Başkan Oldu

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Abd Tarihinde En Uzun Yaşayan Başkan Oldu
Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush, en uzun yaşayan ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush, en uzun yaşayan ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Başkanlığı döneminde 7 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ABD gündemini epeyce meşgul eden ve kadınlardan özür dileyen George H.W. Bush, 12 Haziran 1924'te dünyaya geldi. Bush, 93 yıl 5 ay 19 günle en uzun yaşayan başkan olarak Amerika tarihine geçti. Rekorun sahibi olan ABD'nin 38'nci Başkanı Gerald R. Ford, Aralık 2006'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

2 milyon kişinin ölümüne neden oldu

Bush'un 8 yıllık iktidarında Irak ve Afganistan'da 2 milyon kişi öldürülmüştü. ABD'de yapılan bir ankette İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "dünyada hangi katil daha çok insan öldürdü" sorusuna Amerikalı gençler "George W. Bush" diye cevap vermişti. Amerikalılar, George W. Bush'un, Stalin'den daha fazla insan öldürdüğünü söylüyor.

ABD'nin 39'ncu Başkanı Jimmy Carter'de yaşayan ABD başkanları arasında. Bush'un gerisinde en yaşlı sırlamasında 2'inci olacak isim gibi görünüyor. Jimmy Carter, Bush'tan sadece 4 ay sonra 1 Ekim 1924'te dünyaya geldi.

Bugün itibariyle ABD başkanlarından en çok yaşayanlar:

"ABD'nin 41'nci Başkanı George H. W. Bush; 93 yıl 5 ay 19 gün önce doğdu ve hala yaşıyor.

Gerald Ford; 93 yıl, 5 ay 18 gün yaşadı.

ABD'nin 40'ncı Başkanı Ronald Reagan; 93 yıl, 4 ay, 2 gün yaşadı.

ABD'nin 39'ncu Başkanı Jimmy Carter; 93 yıl, 58 gün önce doğdu ve hala yaşıyor.

ABD'nin 2'inci Başkanı John Adams; 90 yıl, 8 ay, 9 gün yaşadı.

ABD'nin 31'nci Başkanı Herbert Hoover; 90 yıl, 2 ay, 13 gün yaşadı."

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