Abd Temsilciler Meclisi, Yeni Sağlık Sigortası Tasarısını Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisinde, eski adıyla "Obamacare" olarak bilinen sağlık yasası feshedilip, yerine yeni sağlık sigortası tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisinde, eski adıyla "Obamacare" olarak bilinen sağlık yasası feshedilip, yerine yeni sağlık sigortası tasarısı kabul edildi.

ABD'nin Temsil Meclisinde Cumhuriyetçiler, eski adıyla "Obamacare" olarak bilinen sağlık yasasını, 213 ret oyuna karşılık 217 oyla, yeni sağlık tasarını kabul ettirdi. Yasa, sağlık sorunları yaşayan kişilerin sigorta masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak için 5 yıl içerisinde 8 milyar dolarlık fon ilave edilmesini öngörüyor.

Sağlık yasasının onaylanması, Trump için büyük bir zafer olarak görülüyor.