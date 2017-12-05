Abd, Trump’ın Seyahat Yasağına Onay Verdi

Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump yönetiminin seyahat yasağının üçüncü versiyonunun yürürlüğe girmesine onay verdi.

Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump yönetiminin seyahat yasağının üçüncü versiyonunun yürürlüğe girmesine onay verdi.

Karar, ABD'ye seyahat yasağı ile ilgili tartışmalara nihai noktayı koyarken gelinen durumun Trump için zafer olduğu belirtiliyor. ABD Bölge Yargıcı Derrick Watson, 17 Ekim'de aldığı karar ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki biriyle yakın akraba ilişkisi bulunan insanların ülkeye girişinin engellenemeyeceği kararını vermişti. Harekete geçen temyiz mahkemesi ise en son yasağın yasal olup olmadığını belirlemek için toplandı. Üst mahkemenin kararına göre, üçüncü versiyonun yürürlüğe girmesine ve yasal zorlukların devam etmesine karar verildi. Buna göre Çad, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarına kısıtlamalar getirilmiş oldu.

Yasağa meydan okuyanları temsil eden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (American Civil Liberties Union) avukatları, uygulamayı eleştirerek bu sene imzalanan ve çoğunluğu Müslüman ülkelerinden 100 milyondan fazla kişinin Birleşik Devletlere gelmesini yasaklayan üçüncü düzen olduğunu açıkladı.