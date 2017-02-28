Abd Ve Rusya Zirveye Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yapılacak görüşmelere hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yapılacak görüşmelere hazırlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve görüşmeleri için hazırlıklara başladığını fakat kesin bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Zirve görüşmeleri, ilk olarak Bonn'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki ikili görüşmede ele alınmıştı. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile G-20'deki bakanlar toplantısı kapsamında temaslarda bulunmuştu.