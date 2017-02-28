  • BIST 87.478
  • Altın 146,352
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Abd Ve Rusya Zirveye Hazırlanıyor

» »
Abd Ve Rusya Zirveye Hazırlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yapılacak görüşmelere hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yapılacak görüşmelere hazırlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve görüşmeleri için hazırlıklara başladığını fakat kesin bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Zirve görüşmeleri, ilk olarak Bonn'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki ikili görüşmede ele alınmıştı. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile G-20'deki bakanlar toplantısı kapsamında temaslarda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da Goril Maskeli Soyguncu28 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Avustralya’da 1 Kişi Terör Suçundan Tutuklandı28 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Almanya’da Uçak Yolcuğunu Tercih Edenlerin Sayısı 112 Milyona Ulaştı28 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Kadınlar İçin “Tacizsiz Bir Karnaval” Kampanyası28 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Rus Diplomatlar, Cenevre Görüşmelerinin Devamı Noktasında Hemfikir28 Şubat 2017 Salı 14:48
  • Azerbaycan Şehitlerini Uğurluyor28 Şubat 2017 Salı 14:48
  • Leggeri, Sivil Toplum Kuruluşlarını Eleştirdi28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Irak Ordusu Telafer Operasyonua Hazır28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Hindistan’da Banka Çalışanları Genel Grevde28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Putin, Kırgızistan’da28 Şubat 2017 Salı 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti