Abd’de ’Bursa’ İmzası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 90 kişilik heyetle New York'ta düzenlenen "Texworld USA Fuarı'na çıkarma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 90 kişilik heyetle New York'ta düzenlenen "Texworld USA Fuarı'na çıkarma yaptı.

Bursalı firmaların farklı ülke pazarlarında rekabetçiliğini ve ihracat kabiliyetini güçlendirmesine destek olan Küresel Fuar Acentesi, Bursalı firmaların uluslararası marka fuarlarla buluşturmaya devam ediyor. ABD'nin en önemli ticaret merkezlerinden New York'a giden Bursalı tekstilciler, Texworld USA 2017 Fuarı'nda yabancı alıcılarla buluştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses'in de katıldığı 90 kişilik heyet, dünyanın birçok ülkesinden gelen bine yakın katılımcının stant açtığı fuarda incelemelerde bulundu. Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Müfit Aydın ve Osman Mesten, DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, BTSO Meclis Üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen fuar organizasyonunda firmalar, tekstildeki son gelişmeleri ve yeni trendleri yakından inceleme fırsatı buldu.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın tekstilde dünya çapında kaliteli ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi. 110'u aşkın yurt dışı fuar organizasyonu düzenlediklerini ifade eden İsmail Kuş, 4 bin 500'ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı bu iş gezilerinin sektörlerin ihracatına önemli katkı sağladığını vurguladı. BTSO olarak firmalara vizyon kazandıran çalışmalara devam edeceklerini belirten İsmail Kuş, "ABD pazarı Bursa için önemli. Bu pazarda kalıcı oyuncu olmak istiyoruz. Şimdiye kadar ABD'de 10 iş gezisi programı düzenledik. Texworld Fuarı da sektörümüzün gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Bursalı firmalarla bir araya gelen Messe Frankfurt Kuzey Amerika CEO'su Dennis Smith ise, bu yıl 18. kez düzenlenen Texworld Fuarı'nın 11 bin 300 metrekarelik alanda 12 ülkeden bine yakın firmanın katılımıyla kapılarını açtığını söyledi. Fuarda 18 Türk firmasının stant açtığını dile getiren Smith, Türkiye'nin tekstil üretimi ve iharacatında her zaman iddialı bir ülke olduğunu vurguladı. Smith, şöyle konuştu:

"Bursa iş dünyası ABD pazarında etkisini artırmak istiyor. BTSO'nun geniş bir katılımla fuara gelmesi de bunun göstergesi. Sadece ABD pazarı değil, dünyada hangi ülkede yeni bir pazar doğmaya başlarsa, ilk olarak Türkiye'den iş adamları geliyor. Bu Türkiye ve Bursa'nın dünyaya açılması konusundaki inancını da gösteriyor."