Abd’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Olağanüstü Koruma

NEW YORK (İHA) – ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yoğun güvenlik önlemi alındı.

NEW YORK (İHA) – ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma tedbirleri kapsamında iki zırhlı makam aracı Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) getirildi. Rutin uygulamanın dışında FBI'ın da Erdoğan'ın katıldığı programlarda ve beraberindekilerin kaldığı otel ve çevresinde ekstra önlemler aldığı gözlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programlara gelişlerinde sıkı önlemler alınırken, çıkışlarda dışarıda konvoy düzeni alındığı gözlendi.

Arka arkaya park eden iki makam aracının da plakasında Türk bayrağı ile beraber Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor. Konvoy içinde iki makam aracı koruma araçlarının arasında ilerliyor. ABD başkanları için uygulanan ve "Freeze" denilen üst düzey koruma, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü tarafından da uygulanıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yurt dışı gezilerine makam araçlarının götürüldüğü biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son üç yıldır yurt dışı gezilerinde Türkiye'den özel olarak getirilen makam aracını kullanıyor.