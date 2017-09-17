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Abd’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sevgi Seli

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Abd’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sevgi Seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği New York'ta sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği New York'ta sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta Amerika'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösteriyle karşılandı.

"Güvenilir lider hoş geldin", "Milletin adamı", "Suriyeli mültecileri koruduğun için teşekkürler", "Ant olsun ki milletin son sesi ustayı üzeni, üzeceğiz" pankartları taşıyan kalabalık, açtıkları büyük boy Türk bayrağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalığın yoğun sevgisine selamla karşılık veren Erdoğan, bazı vatandaşlarla resim çektirdi ve sohbet etti.

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