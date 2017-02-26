Abd’de Festivali İzleyen Kalabalığa Pikabıyla Daldı: 28 Yaralı

ABD'de bir kişinin pikabıyla festival alanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 28 kişi yaralandı.

ABD'de bir kişinin pikabıyla festival alanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 28 kişi yaralandı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde gerçekleştirilen festivali izleyen kalabalığa bir kişi pikabıyla girdi. Polis, olayda aralarında çocukların da bulunduğu 28 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaralılar arasında bir de polis memurunun bulunduğu aktarıldı. Bir zanlının sorguya alındığı bildirilirken, gözaltına alınan şoförün alkollü araç kullandığı belirtildi.