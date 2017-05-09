Abd’de Nükleer Atık Tüneli Çöktü

ABD'nin Washington eyaletindeki Hanford nükleer atık alanında bulunan bir tünel çöktü.

ABD'nin Washington eyaletindeki Hanford nükleer atık alanında bulunan bir tünel çöktü.

ABD'nin Washington eyaletindeki Hanford nükleer atık alanında tünelin çökmesi sonucu acil durum alarmı verildi. Nükleer atık tesisinde çalışan yüzlerce kişiye, doğabilecek olumsuz etkilere karşı kendilerini korumaları uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, çöken tünelin yakınlarında nükleer atıklarla dolu tren vagonları bulunuyor.

Ekoloji Departmanı Sözcüsü Randy Bradbury, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, radyasyon sızıntısının olmadığını ve çalışanların olaydan etkilenmediğini bildirdi. Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı, kaza sırasında tünelde hiçbir işçinin bulunmadığını, yakın çevrede bulunan kişilerin ise bulundukları yerde ve içeride kalmaları gerektiğini bildirdi.

Hanford nükleer atık alanında 56 milyon galon radyoaktif atığı içeren 177 tanker bulunduğu belirtildi.