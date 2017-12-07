Abd’de Okula Silahlı Saldırı: 3 Ölü

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

New Mexico'daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve okulun tamamının boşaltılarak tahliye edildiğini açıkladı. San Juan ilçesi Şerifi Ken Christesen, yaptığı açıklamada Aztec Lisesinde 3 kişinin öldüğünü ve saldırganın da polis tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.