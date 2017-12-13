Abd’de Türkler, Kudüs İçin Büyük Gösteriye Hazırlanıyor

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray önünde toplanacak Türkler, 16 Aralık Cumartesi günü Kudüs için protesto gösterisine hazırlanıyor.

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray önünde toplanacak Türkler, 16 Aralık Cumartesi günü Kudüs için protesto gösterisine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Beyaz Saray önünde toplanacak Türk ve Müslüman guruplar Trump'ın Kudüs kararını protesto edecek. ABD Diyanet Merkezi (Diyanet Center of America) tarafından organize edilen protesto gösterisine ABD'de faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camiler, ABD'nin önemli Müslüman organizasyonları, çok sayıda dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katılacak. Gösteri, 16 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'da başlayacak.