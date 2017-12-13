  • BIST 108.153
  • Altın 153,583
  • Dolar 3,8396
  • Euro 4,5140
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Abd’de Türkler, Kudüs İçin Büyük Gösteriye Hazırlanıyor

» »
Abd’de Türkler, Kudüs İçin Büyük Gösteriye Hazırlanıyor
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray önünde toplanacak Türkler, 16 Aralık Cumartesi günü Kudüs için protesto gösterisine hazırlanıyor.

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray önünde toplanacak Türkler, 16 Aralık Cumartesi günü Kudüs için protesto gösterisine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Beyaz Saray önünde toplanacak Türk ve Müslüman guruplar Trump'ın Kudüs kararını protesto edecek. ABD Diyanet Merkezi (Diyanet Center of America) tarafından organize edilen protesto gösterisine ABD'de faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camiler, ABD'nin önemli Müslüman organizasyonları, çok sayıda dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katılacak. Gösteri, 16 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'da başlayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin Devletini Henüz Tanımamış Tüm Ülkelere Derhal Filistin Devletini Tanımaları Çağrısında Bulunuyorum” Dedi.13 Aralık 2017 Çarşamba 16:38
  • Tbmm’de Üç Parti Kudüs İçin Çağrı Yaptı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:28
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan Sonra Taraf Olan Amerika’nın Artık İsrail İle Filistin Arasında Arabuluculuk Yapması Söz Konusu Olamaz” Dedi.13 Aralık 2017 Çarşamba 16:24
  • Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Trump’ın Kararını Asla Tanımıyoruz"13 Aralık 2017 Çarşamba 16:18
  • İstanbul’daki Kudüs Zirvesinde Tarihi Karar13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid İle Görüştü13 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
  • Ak Parti Kozlu İlçe Teşkilatında Görev Dağılımı Yapıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
  • Bakan Tüfenkci: "Derdimiz Esnafı Büyütüp Tüccar, Tüccarı Büyütüp Sanayici, Sanayiciyi Büyütüp İhracatçı Yapmak"13 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  • Kral Selman: “Doğu Kudüs, Filistinlilerin Hakkı”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
  • Chp’li Tezcan: “Kudüs’ün Filistin’in Başkenti Olduğu Kararının Alınmasını Bekliyoruz”13 Aralık 2017 Çarşamba 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti