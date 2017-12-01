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ABD'deki davada son dakika gelişmesi!

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ABD'deki davada son dakika gelişmesi!
ABD’de devam eden davada Reza Zarrab, bugün tanık olarak üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Önceki duruşmalarda çarpıcı iddialarda bulunan Zarrab'ın bugün savcılık ve hakimin çapraz sorgulamasında ifade vermesi bekleniyor.

ABD'nin İran'a yönelik nükleer yaptırımlarını Amerikan bankacılık sistemini kullanarak ve Türkiye'de hükümet yetkililerinden yardım alarak delmekle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Reza Zarrab, üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Önceki duruşmalarda yaptığı açıklamalarla bir anda dünya gündemine giren mahkemeye gazeteciler yoğun ilgi gösteriyor.

Bugünkü duruşmada Zarrab'ın savcılık ve hakimin çapraz sorgulamasında ifade vermesi beklenirken, Türkiye saatiyle 17:30'da başlaması gereken duruşmanın gecikmeli başlayacağı öğrenildi.

ZARRAB'DAN ÇARPICI İDDİALAR
Zarrab’ın dünkü en çarpıcı ifadesi, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delindiği bankacılık işlemleri için dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’dan onay ve talimat geldiğini söylemesiydi.

Zarrab, eski Halkbank genel müdürü Süleyman’a da milyonlarca dolar rüşvet verdiğini (bir keresinde 2 milyon dolar) belirtmişti.

Davanın tek sanığı eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla lehindeki ifadeleri dikkat çeken Zarrab, Atilla’nın ne rüşvet istediğini ne de aldığını söylemişti.

Zarrab, önceki günkü ilk duruşmada ise eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a en az 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini anlatmıştı.

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