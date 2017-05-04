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Abd’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırım Yasası

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Abd’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırım Yasası
Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için oy kullandı.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için oy kullandı.

Beyaz Saray, gerginliklerin giderek tırmanmasının ardından Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımlar uygulamak için oy kullandı. Kuzey Kore'nin nakliye endüstrisi ve yurt dışında Kuzey Kore'ye köle işçiliğini istihdam eden kişileri hedef alan yasa, 1 ret oyuna karşı 419 oyla kabul edildi.

Oylama, Kuzey Kore'nin Cumartesi günü ABD ve Çin'in gerginlikleri azaltmaya yönelik çabalarına Kuzey Kore'nin karşılık vermemesinin ardından füze atışı gerçekleştirdikten birkaç gün sonra oldu. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik bir çözüm bulunmaması halinde potansiyel askeri harekat konusunda adım atılacağına dair Kuzey Kore'yi uyararak, "Çatışmayı sonuçlandırmak için büyük bir şansımız var" dedi.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze başarısız olduğunu bildirdi.

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