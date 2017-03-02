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Abd’den Makedonya’ya Tepki: “Nato’nun Çekirdeğini Oluşturan Prensiplerden De Uzaklaştı”

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Abd’den Makedonya’ya Tepki: “Nato’nun Çekirdeğini Oluşturan Prensiplerden De Uzaklaştı”
ABD'nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov'un hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermemesine tepki göstererek,...

ABD'nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov'un hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermemesine tepki göstererek, Makedonya'nın NATO'nun çekirdeğini oluşturan prensiplerden uzaklaştığını söyledi.

ABD'nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily, hükümeti kurma görevini parlamentonun desteğini alan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev'e vermeyi reddeden Cumhurbaşkanı Corge İvanov'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı İvanov'un bu hareketiyle demokratik prensipleri ve hukukun üstünlüğü umdesini çiğnediğini söyleyen Büyükelçi Baily, sosyal medya hesabından Makedonya'nın bu hamleyle NATO'nun çekirdeğini oluşturan prensiplerden de uzaklaştığına işaret etti.

Koalisyon için Arnavut partileri Entegrasyon İçin Demokratik Birlik (DUI) ve BESA Hareketi ile anlaşarak parlamentoda 67 vekilin desteğini garantileyen SDSM Lideri Zaev, Arnavutçanın resmi dil olması ve ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Arnavutlara daha geniş haklar tanınması gibi birçok şartı kabul etmişti.

SDSM ve Arnavut partilerinin anlaştıkları hususların Makedonya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit edeceğini ileri süren Cumhurbaşkanı İvanov, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen hükümeti kurma görevini Zaev'e vermeyi reddetti.

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