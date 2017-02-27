Ab’den Gürcistan’a Vize Serbestisi

Gürcistan'da biyometrik pasaport sahipleri, Mart ayının sonundan itibaren Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilecek.

Gürcistan'da biyometrik pasaport sahipleri, Mart ayının sonundan itibaren Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilecek.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ve AB Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, düzenledikleri ortak basın toplantısında AB Bakanlar Konseyi'nin aldığı kararı duyurdu. Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından imzalanan karara göre, biyometrik pasaportu bulunan Gürcistanlılar Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilecek. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının üzerinden 20 gün geçmesinin ardından yürürlüğe girecek. Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren düzenlemede vizesiz kalma süresi 180 günlük dönem içinde 90 gün olarak belirlendi. AB milletvekilleri, Gürcistan'a yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını 2 Şubat'ta onaylamıştı.