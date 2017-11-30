  • BIST 103.026
  • Altın 161,932
  • Dolar 3,9420
  • Euro 4,6769
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Abd’nin Bm Daimi Temsilcisi Haley: "Savaş Çıkarsa Kuzey Kore Rejimi Komple İmha Edilir"

» »
Abd’nin Bm Daimi Temsilcisi Haley: "Savaş Çıkarsa Kuzey Kore Rejimi Komple İmha Edilir"
Kuzey Kore'nin bu hafta kıtalar arası füze fırlatmasının ardından ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Japonya ve Güney Kore...

Kuzey Kore'nin bu hafta kıtalar arası füze fırlatmasının ardından ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Japonya ve Güney Kore BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

ABD, Güvenlik Konseyi toplantısında Çin'den Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını kesmesini isterken, BM'den de Kuzey Kore'nin oy hakkının iptal edilmesini talep etti. Haley "Çin'in daha fazla şey yapmasına ihtiyacımız var. Yaptırımlarla Kuzey Kore'nin ticaretinin yüzde 90'ını, petrol ithalatının da yüzde 30'unu kestik. Ancak ham petrol hala duruyor. Petrolün büyük sağlayıcısı Çin" dedi.

Nikki Haley, Kuzey Kore'nin davranışının artık müsamaha edilecek noktayı geçtiğini, dünya genelinde 20 ülkenin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini ya kestiklerini ya da sınırlandırdığını söyledi. Haley, Kuzey Kore liderinin dün dünyayı savaşa daha da yaklaştıran bir seçim yaptığına vurgu yaparak, "Kuze Kore ile hiçbir zaman savaş yapmak istemedik ve hala da istemiyoruz. Eğer savaş gelirse bu dün şahit olduğumuz gibi süregelen saldırgan faaliyetler sebebiyle olacak. Eğer savaş gelirse, bir hata yapmayın, Kuzey Kore rejimi komple imha olacaktır" diye konuştu.

Kuzey Kore, Washington DC dahil ABD'deki herhangi bir noktayı vuracak bir füzesi olduğunu söyledi.

Trump attığı bir tweette, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pyongyang'un kışkırtıcı faaliyetleri konusunda konuştuğunu ve Kuzey Kore'ye karşı ilave büyük yaptırımların uygulanacağını yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, ABD'nin Kuzey Kore ile iş yapan finans kurumlarının hedef alınacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Opec 173. Olağan Toplantısı Viyana’da Başladı30 Kasım 2017 Perşembe 15:58
  • Ak Partili Bulut: “Bu Dava Hukuki Anlamda Hükümsüzdür, Bu Dava Siyasidir"30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Ulusal Diyalog Konferansı’nın Tarihi Noktasında Rus Basını Şubat Dedi Ancak Resmi Ağızlardan Bize Yansıyan Kongrenin Tarihinin Henüz Kararlaştırılmadığıdır" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Ilıcalı ’Hükümetimiz Hayal Dahi Edemeyeceğimiz Projeleri Gerçekleştirdi’30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd, Bölgeye Giden Tırların Sınırlı Bir Kısmının Pyd/ypg’ye Gittiğini, Önemli Bir Kısmının İse Orada Bulunan Abd Birliklerinin İhtiyacı İçin Gittiğini Söylüyor" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Silahlar Konusunda Bilgi Paylaşımı Oluyor Ancak Bunun Çok Daha Net Bir Paylaşım Olması Gerekir. Mesele, Bu Silah Yardımının Bize Tehdit Olarak Geri Dönmesidir. Bu Geçici Ortaklığın Ne Za30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd Yönetiminin Ahenkli Olarak Davranmadığı Bir Gerçektir. Önceki Yönetim Döneminde De Taahhütler Verilmiş Ve Teknik Düzeyde Gerçekleştirilmemişti. Geçici İş Birliği Ne Demek? Bu Soruya 30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Bangladeş Cumhurbaşkanından Myanmar Ordusuna Suçlama30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
  • Karadağ, Ak Parti Alaca İlçe Danışma Meclisine Katıldı30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd’nin Bilgi Paylaşımı Yeterli Değil" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti