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Abd’nin Büyükelçiliği’ni Telaviv’den Kudüs’e Taşımasına İlk Tepki İsveç’ten

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Abd’nin Büyükelçiliği’ni Telaviv’den Kudüs’e Taşımasına İlk Tepki İsveç’ten
STOCKHOLM (İHA) ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği'nin Telaviv'den Kudüs'e taşınma düşüncesine ilk tepki İsveç'den geldi.

STOCKHOLM (İHA) ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği'nin Telaviv'den Kudüs'e taşınma düşüncesine ilk tepki İsveç'den geldi. İsveç Dış İşleri Bakanı Margot Wallström İsveç Haber Hjansı TT ye Brüksel'deki AB Dışişleri Toplantısı'nda verdiği mülakatta " ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma fikri tam bir felakettir. Başka çözümler olabilir. Brüksel'deki Dışişleri Toplantısı'nda ABD Dışişleri Rex Tillerson'nun neler anlatacağını merakla bekliyoruz "dedi.

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