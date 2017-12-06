Abd’nin Kudüs Kararına Ak Parti’den Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasına ilişkin açıklamalarına 30 ilçe...

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasına ilişkin açıklamalarına 30 ilçe başkanıyla birlikte tepki göstererek, "Bizler, atalarımızın o bölgede verdikleri o büyük mücadeleyi asla geride bırakacak insanlar değiliz. Birileri kalkıp da binlerce kilometre öteden bölge hakkında ahkam kesemezler" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve beraberindeki 30 ilçe başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasına ilişkin açıklamalarının ardından İzmir Konak Meydanı'nda toplandı. Soluğu tarihi saat kulesinde alan partililer, yaşananlara tepki gösterdi.

"Asla kabul etmediğimiz bir durum"

Trump'ın açıklamalarını ve İsrail'in başkentini Kudüs olmasını kesinlikle tanımayacaklarını ifade eden Delican, "Bizler AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak, 30 ilçe başkanımızla birlikte toplantı yaparken haberi aldık ve hemen Konak Meydanında toplandık. Asla kabul etmediğimiz bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; "Bu kabul edilebilir bir şey değil." Gerekirse İsrail'le bütün diplomatik bağlarımızı koparmaya hazırız. Devşirme bir devlet olarak kurulan İsrail, hem umarsızca, hem de bu bölgedeki hiçbir halkı, hiçbir medeniyeti tanımadan 1947 yılında bu işgale başladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından Kudüs'ün işgali nasıl kabul edilmediyse; 1967 yılında Doğu Kudüs'ün işgali de nasıl Birleşmiş Milletler tarafından kesinlikle kabul edilmeyerek Filistin ile olan davasında hem Amerika Birleşik Devletleri arabulucuk görevi üstlendiği bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu akıl almaz başkanı tarafından yapılan açıklamayı dünya milletleri ve milyonlarca Müslüman kardeşlerimizin kabul etmesi mümkün değildir" dedi.

"Ahkam kesemezler"

"Birileri kalkıp da binlerce kilometre öteden bölge hakkında ahkam kesemezler" diyen Delican, "Haremi Şerif ile başlayan ilk kıblemiz, üç tane semavi dinin de huzur içerisinde binlerce yıl boyunca Müslümanlar tarafından atalarımız tarafından korunmuş kutsal bir kenttir. Bizler, atalarımızın o bölgede verdikleri o büyük mücadeleyi asla geride bırakacak insanlar değiliz. Birileri kalkıp da binlerce kilometre öteden bölge hakkında ahkam kesemezler. Bölge haklarını tekrar bu bölgede kan gölüne çevirecek bu tür açıklamaları dünyadaki diğer aklıselim milletler tarafından devletler tarafından kesinlikle tanımayacağını Türkiye'nin de bu konudaki en iyi mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın vereceğini biliyoruz. Biliyorsunuz parlamentomuzda da dört tane siyasi parti ortak bir bildiri yayınladı ve bunu şiddetle kınadı" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız arkasında İzmirliler olarak destekçisiyiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizlerde İzmir AK Parti teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımız arkasında İzmirliler olarak destekçisiyiz. Nasıl yıllarca bir mücadele verdiysek, demokrasi adına bir çok milletin bu şehirde rahat ve huzur içerisinde yaşaması adına nasıl mücadele verdiysek, bu mücadelenin de oradaki kardeşlerimizle tarafından verilmesini de sonuna kadar sahip çıkacağız. Kudüslü kardeşlerimiz hiç merak etmesin; binlerce ve milyonlarca Müslüman yüreği onlardadır. Dünyada milyonlarca yüreği onlarla beraberdir ve onlarla beraber atıyor. İzmir'de bu kabul edilemez İsrail'in başkenti yapılmaya çalışılan Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmaya çalışılan bu durumu asla ve asla kabul etmeyeceğimizi İzmir il teşkilatları olarak tüm dünyaya haykırıyoruz. Bizler bununla ilgili olarak duyar duymaz Konak Meydanına koştuk. Genel merkezimizde yapacağımız istişare sonucunda tüm teşkilatları olarak tabii ki gerekli cevabı vereceğiz."