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Abd’nin Kudüs Kararına Denizli’den İlk Tepki

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Abd’nin Kudüs Kararına Denizli’den İlk Tepki
Denizli'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği Kudüs kararı, pankart asılarak protesto edildi.

Denizli'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği Kudüs kararı, pankart asılarak protesto edildi.

Denizli'de, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından protesto gösterisi düzenlendi. Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda toplanan gençler, pankart astı. Sosyal medyadan haberleşerek bir araya gelen gençler, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Cenk, cihat, şehadet", pankartlarını astı. Tekbir getiren gençler, astıkları pankartlar önünde, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Öte yandan herhangi bir olumsuzluğun olmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gençler, yapılan protesto gösterisinin ardından sessizce dağıldı.

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