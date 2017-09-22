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Abd:"tercih Edilen Referandum Çok Riskli"

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Abd:"tercih Edilen Referandum Çok Riskli"
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri...

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumun tercih edilmesinin ise riskli bir yol olduğunu belirtti.

McGurk, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile Musul'un doğusundaki DEAŞ'la Mücadele Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantıya dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda yaptığı açıklamada McGurk, Barzani ile yaptıkları görüşmenin çok önemli ve tarihi olduğuna dikkati çekti. McGurk,"Barzani ile Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere Bağdat Büyükelçisi Frank Baker'in de katıldığı çok tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda birçok başlık ve özellikle 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu masaya yatırdık. ABD'nin bu konudaki tavrını kendilerine tekrardan belirterek, böylesi bir süreçte destek verebileceğimiz bir mesele olmadığını söyledik. Bu sadece ABD'nin değil tüm uluslararası koalisyonun tavrıdır" dedi.

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