  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'

»
Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'
Samsunspor savunmasının kilit ismi Abdülkerim Bardakçı, ligin bitmesine 3-4 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi

Devre arasında Konyaspor’dan kiralanan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor’un ligde kalacağına yürekten inandığını söyledi. Son haftalarda bariz hakem hatalarıyla canlarının yandığını ifade eden Abdülkerim Bardakçı, "Takım olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Hakem hataları çok oluyor. Bu çok bariz. Mesela Mersin İdmanyurdu maçında dışarıda olan bir pozisyonda hakem penaltı verdi. Doğal olarak bu da bizim moralimizi bozdu. Ligin bitmesine 3-4 hafta önce ligden düşmemeyi garantileyeceğiz. Çünkü iyi futbol oynuyoruz, iyi bir takımız. Ve en önemlisi çok iyi bir taraftara sahibiz. Tüm bunlar bizim başarılı olmamız için önemli etkenler. Ben inanıyorum Samsunspor ligin son haftalarına çok rahat girecek" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canik Belediyespor'da transfer21 Şubat 2017 Salı 18:17
  • HANGİSİNİN ÇALDIĞI DÜDÜK DOĞRU21 Şubat 2017 Salı 11:13
  • BAŞKAN DOSYALARLA TAHKİM’E GİTTİ21 Şubat 2017 Salı 10:52
  • FUTSAL'DA ELEME HEYECANI20 Şubat 2017 Pazartesi 21:27
  • YILDIZ ERKEKLER SAHAYA ÇIKTI20 Şubat 2017 Pazartesi 21:18
  • ŞİKE DAVASI OLAYLI BAŞLADI20 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
  • Samsunspor’a Doğu Ve Güneydoğu’dan Forma Desteği20 Şubat 2017 Pazartesi 18:03
  • İPİMİZİ Mİ ÇEKTİLER?...20 Şubat 2017 Pazartesi 11:52
  • BABA ŞİMŞEK, NASIL RAPOR YAZACAK?20 Şubat 2017 Pazartesi 11:49
  • Samsunspor Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?20 Şubat 2017 Pazartesi 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti