Devre arasında Konyaspor’dan kiralanan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor’un ligde kalacağına yürekten inandığını söyledi. Son haftalarda bariz hakem hatalarıyla canlarının yandığını ifade eden Abdülkerim Bardakçı, "Takım olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Hakem hataları çok oluyor. Bu çok bariz. Mesela Mersin İdmanyurdu maçında dışarıda olan bir pozisyonda hakem penaltı verdi. Doğal olarak bu da bizim moralimizi bozdu. Ligin bitmesine 3-4 hafta önce ligden düşmemeyi garantileyeceğiz. Çünkü iyi futbol oynuyoruz, iyi bir takımız. Ve en önemlisi çok iyi bir taraftara sahibiz. Tüm bunlar bizim başarılı olmamız için önemli etkenler. Ben inanıyorum Samsunspor ligin son haftalarına çok rahat girecek" dedi.
- BIST 88.531
- Altın 143,219
- Dolar 3,6013
- Euro 3,7821
- Samsun 7 °C
- İstanbul 11 °C
- Ankara 8 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 9 °C
- Sinop 6 °C
- Giresun 8 °C
- Amasya 9 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 11 °C
- ‘Sgk Denetçisiyiz’ Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Yakalandı
- Ak Parti’li Öz’den Kktc’deki Türkiye Vatandaşları İçin Referandum Uyarısı
- Hastane Bahçesinde 300 Fidan Toprakla Buluştu
- Ekonomi Bakanı Zeybekci: “İtalya İle Dış Ticaret Hacmi 30 Milyar Dolara Çıkabilir”
- Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'
- Sargın’dan Yeni Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
- Başkan Tekintaş halkla kucaklaştı
- Akyazı’da Kırsal Kesimde Bulunan Okulların Kapatılması Planlanıyor
- Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Anastasiadis’e Yanıt
- Terör Örgütü Üyesi İnşaatta Yakalandı
- Mağazalardan Kıyafet Çalan Kadın Yakalandı
- Umke Ekibine Teşekkür
- Kadıköy’de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan 1 Kişi Gözaltına Alındı. Gözaltına Alınan Mehmet Ali G. İsimli Şüphelinin Sorgulanmak Üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Götürüldüğü Kaydedildi.
- Karısını Ve Kızını Öldüren Baba Tutuklandı
- Karesi’de Hem Konser, Hem Film Festivali
Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'
Samsunspor savunmasının kilit ismi Abdülkerim Bardakçı, ligin bitmesine 3-4 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'Samsunspor savunmasının kilit ismi Abdülkerim Bardakçı, ligin bitmesine 3-4 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi
FUTSAL’DA YARI FİNAL ZAMANIGenç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Dün oynanan maçlarda rakiplerini mağlup eden okullar adını yarı finallere yazdırdı
EKİNCİ ÇİFTİ'NİN SAMSUNSPOR AŞKIEşi Selma Ekinci’nin geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle Samsunspor için düzenlenen “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” etkinliğine katılamayan Osman Ekinci, Kırmızı-Beyazlı renklere olan bağlılığını hastanede çektirdiği fotoğrafla gösterdi
Samsunspor ve Zeren disipline sevk edildiSamsunspor Kulübü ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylar nedeniyle disipline sevk edildi
SİNAN KALOĞLU'NU KİMSEYE YEDİRMEZLERMİŞ!Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Kaloğlu'na sahip çıktı. Yönetim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Ne kulübümüzün haklarını ne de oyuncumuz Sinan Kaloğlu’nu kimseye yedirmeyeceğiz.'
- Ünlü İşadamı Mehmet Kazancı’nın Acı Günü
- Umurbey Havacılık Festivaline Hazırlanıyor
- Emekli Özel Harekatçılardan Seferberlik
- Hurdacıdan Aldığı Kasadan Ziynet Eşyası Çıktı
- Emekli Profesörden Deprem Uyarısı
- Rektör’den Yemekhane Baskını
- Ordu ‘1 Milyon Turist’ Hedefine Yaklaşıyor
- Kış Günü Köpekleriyle Dışarıda Yaşıyor
- Büyükşehirden Çiftçilere ’Koyun Süt Yemi’ Desteği
- Vm Medical Park Bursa’da Önemli Atama
- Bakan Çelik: "Siyasetçi Bilimin Ayağına Gelecek"
- Aç Kalan Tilki Lokantanın Kapısına Geldi
- Bir ’Garip’ Dostluk Hikayesi
- Gümüşhane’de İstinat Duvarının Çökmesine Hukuki İnceleme
- Emekli Vatandaştan Tek Kişilik ‘Evet’ Propagandası
- 13 Yaşındaki Engelli Kız Şairler Belgeselini İzledi, Şiir Kitabı Çıkardı
- Bakan Bülent Tüfenkci, Döviz Kurlarındaki Artışı Değerlendirdi
- İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep Valiliğini Ziyaret Etti
- Fransız Elyne, Müslümanlığı Seçti İsmi ‘Elif’ Oldu
- (Özel Haber) Grip Ve Yüksek Ateş İçin Gittiği Hastanede Karaciğerinden Oldu
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.