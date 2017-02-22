Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'

Samsunspor savunmasının kilit ismi Abdülkerim Bardakçı, ligin bitmesine 3-4 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi

Devre arasında Konyaspor’dan kiralanan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor’un ligde kalacağına yürekten inandığını söyledi. Son haftalarda bariz hakem hatalarıyla canlarının yandığını ifade eden Abdülkerim Bardakçı, "Takım olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Hakem hataları çok oluyor. Bu çok bariz. Mesela Mersin İdmanyurdu maçında dışarıda olan bir pozisyonda hakem penaltı verdi. Doğal olarak bu da bizim moralimizi bozdu. Ligin bitmesine 3-4 hafta önce ligden düşmemeyi garantileyeceğiz. Çünkü iyi futbol oynuyoruz, iyi bir takımız. Ve en önemlisi çok iyi bir taraftara sahibiz. Tüm bunlar bizim başarılı olmamız için önemli etkenler. Ben inanıyorum Samsunspor ligin son haftalarına çok rahat girecek" dedi.