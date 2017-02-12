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Abdullah Avcı: “Bu Sonuç Yakışmadı”

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Abdullah Avcı: “Bu Sonuç Yakışmadı”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Belki atacağımız bir gol...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı. Baktığımızda bu sonuç yakışmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Rakibin bize karşı bekleyerek oynayacağını biliyorduk. Onların blokları arasında çok fazla boşluklar vardı. Bunları doğru kullanmalıydık. Yediğimiz 3. gole kadar bütün opsiyonları denedik, oyunun içinde olduk. 3. bölgede çalıştıklarımızı yaptık. Ama az şut, doğru orta yapamama, dönene topları kullanamamak, oyun içindeki eksiklerimiz oldu. Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı ama bunu da yapamadık. Rakibimiz gelişen bir takım. Baktığımızda sonuç şu anlamda yakışmadı. Ama bu oyun içinde böyle senaryolar çıkıyor. Bu olayı bugün kapatıp gelecek haftaya bakacağız" diye konuştu.

"Oyunun tek suçlusu hakemler değil"

Abdullah Avcı, sezon içinde gerçekleşen kötü hakem yönetimleriyle ilgili bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Oyunun tek suçlusu hakemler değil. Bu oyunu hakemler üzerinden konuşursak gelişemeyiz. Bizler, medya, yöneticiler ve herkes böyle olmasının sebebidir. Aslında geliştirilmesi gereken başka şeyler var ama bazen sözlerimiz başka yere çekilebiliyor."

"Çok fazla saygı görüyoruz"

Şampiyonluk yarışı içinde olmaya çalışacaklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Çok fazla saygı görüyoruz. Bu şampiyonluk kadar değerli. Kimseye de saygısızlık yapmıyoruz. Kendimizi geliştirip yolumuza devam edeceğiz" şeklide konuştu.

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