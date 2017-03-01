Abdullah Avcı: “Bugün Harika Bir Durumumuz Var Ve İkinciyiz”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sonuçlara göre algı başka taraflara yöneliyor. Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz. Her hafta...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sonuçlara göre algı başka taraflara yöneliyor. Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz. Her hafta kazanma duygusuyla oynuyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Akhisar Belediyespor 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı konuşmada, "İki ayaklı çeyrek finalin ilk ayağını tamamladık. Oyun dengeliydi. Skoru da elimize aldıktan sonra özellikle takım savunmasını iyi yapan takımımın genel anlamda pozisyon verdik pozisyon da yakaladık. Oyun beraberlik gibi duruyordu. İki ayaklı maçta gol yemek dezavantaj gibi gözüküyor. Ancak biz kazanacak kadroya sahibiz. Dengeli bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Kupa ve ligdeki hedefimize devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ligde şampiyonluk yarışında iki takımın kaldığı düşünülmesinin hata olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "12 müsabaka var. Sonuçlara göre algı başka taraflara yöneliyor. Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz. Her hafta kazanma duygusuyla oynuyoruz. Sonraki sürece hafta hafta bakacağız" açıklamasını yaptı.