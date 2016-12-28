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Abdullah Avcı, “Namağlup Ve Zirvede Bitirmek Önemliydi”

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Abdullah Avcı, “Namağlup Ve Zirvede Bitirmek Önemliydi”
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Göztepe ile karşılaşan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun genelde kendi üstünlükleriyle geçtiğini ifade ederek, "Üstün olduğumuz dakikalarda golü bulduk. İkinci yarının ilk 15 dakikası daha farklı öne geçebilirdik, Göztepe de golü bulabilirdi" dedi.

2016'nın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Avcı, "Ligi ve kupayı namağlup ve zirvede tamamlamak önemliydi. Harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık. Göztepe'nin başında kardeşim gibi sevdiğim bir teknik direktörleri var. Onlara da canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkemiz adına daha güzel geçer" diye konuştu.

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