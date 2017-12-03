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Abdullah Avcı: “Önemli Olan Lider Gibi Oynamak”

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Abdullah Avcı: “Önemli Olan Lider Gibi Oynamak”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, liderliğin önemli olmadığını belirterek, "Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak bizim oyun felsefelerimizden...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, liderliğin önemli olmadığını belirterek, "Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak bizim oyun felsefelerimizden bir tanesi" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün dünya engelliler günü. Bu anlamda hepimizi bir potansiyeliz. Her zaman hatırlamak için bugünü kutlayalım" diye konuştu.

Osmanlıspor'un ligde geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu söyleyen Avcı, "Duran toplarda etkili oluyorlardı. Kalecinin ayağını kullanarak, özellikle bu sene bu oyunu da geliştiriyoruz üçüncü bölgeye kadar bu opsiyonu kullandık. Bu ilk yarıda sağlık bir biçimde kullandık. Tercihler yapmadık. İkinci yarı itibariyle pasın şiddetini biraz daha arttırdık. Gole kadar yüzde 81 ile topla oynamışız. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Top oyunda 60 dakika kalmış. Golden sonra zaman zaman rakip devreye girdi. Son dakikalar verdiğimiz net pozisyon var. Orada Volkan devreye girdi. Maçın genelinde yüzde 69 topa sahip olduk. Bugün gol yemeden kazanabilmek önemliydi. 14. hafta sonunda lideriz. Oyuncularıma da söylemiştim. Şampiyon oluruz, olmayız. Liderlik önemli değil. Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak bizim oyun felsefelerimizden bir tanesi. Bugün özellikle oyun gücü ile oyunun içinde kaldık. Rakibe 1 buçuk pozisyon verdi. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bugün 24. müsabakayı oynadık. Aralık sonuna kadar 30 maç gözüküyor. Osmanlıspor'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Avcı, Emre Belözoğlu'nun 1 aydır forma giymediğini belirterek, ona rağmen sahanın içine girince önemli katkı sağladığını ifade etti.

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