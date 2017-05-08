Abdullah Gül Babasının Mezarı Başında Helallik İstedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 91 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamdi Gül'ün babasının mezarı başında helallik istedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 91 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamdi Gül'ün babasının mezarı başında helallik istedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze şehir mezarlığına gelmeden önce, mezarlık içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mezarlığa girişler üst araması ile gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi Şehir Mezarlığına Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracıyla getirildi. Ardından dualarla gömüldü. Eski Diyanet İşleri Başkanı Necmettin Nursaçan'ın okuduğu duadan sonra, Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül, babaları Ahmet Hamdi Gül'ün mezarına bakır ibriklerle can suyu verdi.

Ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, cenaze törenine katılanlardan helallik istedi. Abdullah Gül, "Hepinizden Allah razı olsun. Esnaflarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız bizleri yalnız bırakmadınız. Buradakiler haklarını helal etsinler cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet etsin, kalanlara da sağlık ve afiyet versin. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Abdullah Gül ile kardeşi Macit Gül, Şehir Mezarlığı girişinde taziyeleri kabul etti.