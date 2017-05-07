Abdullah Gül ne dedi?

‘Abdullah Gül, hakkındaki spekülasyonlara henüz cevap vermedi’ demiştim dünkü yazımda. Yazımdan sonra yaptığı ölçülü açıklamada hakkındaki ‘mesnetsiz’ iddiaları yalanlarken, adaylık ve yeni dönem siyaset konularını flu, muallak; kesin bir yargıya, sonuca varılmayacak şekilde açıkladı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını ise kesin bir dille ifade etti. D.Baykal da Gül’ün kendi açıklamasına açıklık getirmediğini belirtti.

Gül gibi; Kayserili olan Ak Parti Milletvekili M.Elitaş’ın Gül ‘Konuşmalı’ sözü üzerine mi, yoksa Erdoğan’ın üst üste ‘benim adıma sözcümden başka kimse konuşamaz, konuşuyorsa fitnedir, fesattır’ açıklaması üzerine mi sessizliğini bozdu?

Bence Erdoğan’ın açıklamaları Gül’e ’Söz sırası sende’ anlamına gelir ki Gül de üstü kapalı da olsa gündemi değerlendirdi; ne ‘varım’ ne de ‘yokum’ dedi, kararı Erdoğan’a bıraktı. Erdoğan zaten ‘gidene dur, kalana ‘git’ demeyeceğini söylemişti.

Ne mi oluyor? Hiç kimse istediğini istediği zaman yapamıyor. İdam istemek kolay da, idamın gerçekleştirileceği yasaları çıkarmak istemek kadar kolay değil. Hani derler ya ‘Bekara karı boşamak kolay gelir’ işte yaşananlar öyle bir şey.

Eskiden bir suç işlendiğinde, failler için ‘meydanda sallandıracaksın’ derlerdi. Şimdi de yandaş diye tanımlanan medyada her gün birinin ipi çekiliyor. Ama yargıda ne ipi çekilenlerle ne de çekenlerle ilgili bir şey yapılıyor.

F.Tezcan v.b. gibi birçok kişi 15 Temmuz’dan sonra bile İBB Kadir Topbaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek ‘büyüğüme hakaret etti, FETÖ’ye damadının ailesi üzerinden 300 milyon TL menfaat sağladı’ dedi. Bunlar yazılıp, söylenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Topbaş’ı makamında ziyaret etti. Topbaş Samsun’dayken damadı da sudan bir sebeple serbest bırakıldı.

CHP’de HUZURSUZLUK BÜYÜYOR

Fikri Sağlar’ın disipline sevk edilmesi ve Muharrem İnce’nin ‘’Derhal olağanüstü seçimli ve tüzüklü kurultay’ talebinin ardından CHP sözcüsü Selin Sayek Böke sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum’ dedi. Ak Parti’yle birlikte CHP’’de de gelişen v e değişen duruma göre yeniden yapılanma çalışmaları hız kazandı. Olağan kongrelerini sessizce sürdüren MHP’nin değişim gereksinimi duyup duymadığı, duyuyorsa bu değişimi ne zaman yapacağı bilinmiyor.