Abdullah Gül Üniversitesi’nden Dolandırıcılık Uyarısı

Abdullah Gül Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, rektör Prof.

Abdullah Gül Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulunuldu.

Abdullah Gül Üniversetisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Son zamanlarda kötü niyetli kişiler, yardım isteme bahanesiyle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun adını kullanarak, hayırsever vatandaşlarımızı ve şirketleri telefonla aramaktadır.

Telefon veya diğer iletişim yollarıyla gerek üniversitemizin gerekse sayın Rektörümüzün, herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır.

Hayırsever vatandaşlarımızın ve şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, iyi niyetlerini istismar eden bu kişi veya kişilere (dolandırıcılara) itibar etmemelerini, durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri önemle rica olunur.

Kurumumuz tarafından resmi makamlara olayla ilgili ihbarda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."