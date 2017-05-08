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Abdullah Gül’ün Babasının Cenazesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemi

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Abdullah Gül’ün Babasının Cenazesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hayatını kaybeden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazının kılınacağı camide, yoğun güvenlik önlemi alındı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hayatını kaybeden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazının kılınacağı camide, yoğun güvenlik önlemi alındı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 91 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamdi Gül, bugün öğle namazına müteakip Ulu Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze namazı öncesinde, namazın kılınacağı Ulu Cami'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caminin çevresi bariyerlerle kapatılırken, namaza katılacak vatandaşlar için de arama noktaları kuruldu.

Abdullah Gül’ün Babasının Cenazesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemi

Abdullah Gül’ün Babasının Cenazesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemi

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