  • BIST 106.448
  • Altın 155,109
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Abd’ye Tepkiler Büyüyor

» »
Abd’ye Tepkiler Büyüyor
Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden yaklaşık 500 kişilik grup, akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği önüne toplandı. Grup "Kudüs evimiz, kırmızı çizgimiz", "Katil İsrail, Filistin'den defol" şeklinde sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Eylem sırasında, çok sayıda polis ekibi de Büyükelçilik çevresine güvenlik önlemi aldı. Toplanan grup adına bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcı Ömer Faruk Yazıcı, "2003 yılından 2017 yılına kadar bu planı çok iyi şekilde işlediler. Maalesef İslam dünyası olarak bizlerde bu plana seyirci kaldık. ABD ve İsrail'in bu kanlı ortaklığı ve bu işgal planları devam etmektedir. Kudüs'le ilgili alınmış olan bu hukuksuz tasarruf, ABD ve İsrail'i hiç ummadık bir durumun içerisine sürüklemektedir. Bizler hemen şimdi İslam birliğini ilan etmemiz lazım" dedi.

Grup, eylemi sabaha kadar sürdüreceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da ’Sevgilime Baktın’ Kavgası: 1 Yaralı07 Aralık 2017 Perşembe 19:03
  • Katalanlardan Brüksel’de 45 Bin Kişilik Gövde Gösterisi07 Aralık 2017 Perşembe 18:48
  • Erdal Aktuğ: "Bizim Amacımız Bursa Ve Türkiye’dir"07 Aralık 2017 Perşembe 18:48
  • Bolu’da Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı07 Aralık 2017 Perşembe 18:43
  • Üsküdar’da Korkutan Gecekondu Yangını07 Aralık 2017 Perşembe 18:43
  • Trafik Kazası 3 Yaralı07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Chp’li Meclis Üyesi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • Polisten Kaçarken Bacağını Kırdı07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Çorap İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde Bir Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Yangın Nedeniyle Gecekondudan Alevler Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti