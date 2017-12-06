Abel Ferreira: “Türkiye Ligi Liderini Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız”

Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, Türkiye ligi liderini yenmek saha olacaklarını ve rakiplerini ciddiye alacaklarını belirtti.

Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, Türkiye ligi liderini yenmek saha olacaklarını ve rakiplerini ciddiye alacaklarını belirtti.

Portekiz temsilcisi Braga, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, "Yarın her zamanki gibi 11 kişi ile sahada olacağız. Son dakikaya kadar kazanmak için uğraşacağız. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. Buradaki insanların futbola tutkulu olduğunu biliyorum. Bu fantastik ülkede olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz çeyrek final"

Grupta hedeflerinin 10 puan almak olduğunu ve bunu da başardıklarını belirten Ferreira, "Burada herkesin hedefi var. Biz her zaman hedeflerimiz uğruna mücadele ediyoruz. Biz 10 puan aldık ama yarınki maçta elimizden geleni yapacağız. Bundan önceki hedefimiz gruplara kalmaktı. Grupları lider olarak geçtik. Bundan sonraki hedefimiz çeyrek final olacaktır" diye konuştu.

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını yineleyen Ferreira, Türkiye ligi liderini yenmek saha olacaklarını ve rakiplerini ciddiye alacaklarını belirtti.

"Başakşehir'i daha çok beğeniyorum"

Gruptan Başakşehir'in mi yoksa Ludogorest'in çıkmayı hak ettiğinin sorulması üzerine Ferreira, "İki takımın da oyun düzenleri farklı. Başakşehir'in oyununu daha çok beğeniyorum. Ludogorest de gruptan çıkabilir" diye cevap verdi.