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Abel Ferreira: “Yenilgiyi Hak Etmedik”

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Abel Ferreira: “Yenilgiyi Hak Etmedik”
Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, Başakşehir karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun sergilemediklerini söyledi.

Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, Başakşehir karşısında yenilgiyi hak edecek bir oyun sergilemediklerini söyledi.

Braga, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, "Ben maçın kaybettiğimiz değil sunduğumuz gösteriyi değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda oyuna iyi başlayamadık. Onlar iyi başladı. 1-0 da geriye düştük. İkinci yarı biraz toparlandık. 90 dakika sonunda yenilgiyi hak edecek bir oyun ortaya koymadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz her zaman kazanmak"

Diğer turlardaki hedefleri için ise Ferreira, "Her zaman yenemeyebiliriz ama her zaman maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerimiz her maçı kazanmak için oynamak. Bundan sonra çıkacak takımları da yenmek için oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi kalitesinde olan takımlarla aynı gruptaydık"

Takımda sabit 11 ve yıldız oyuncularının olmadığını ifade eden Ferreira, "Takım komple yıldız. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım. Risk hayatın bir parçası. Risk almayanlara korkak derim. Çok rekabetçi bir gruba düştük. Şampiyonlar Ligi kalitesinde olan takımlarla oynadık. Mesela Başakşehir, Türkiye liginde lider. İki hafta önce de Galatasaray'a 5 atmış bir takım" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli bir takımla oynadık"

Portekizli çalıştırıcı, Mossoro'nun penaltı pozisyonu hakkında ise yorumda bulunmadı. Kaliteli bir takımla oynadıklarını yineleyen Ferreira, "Beraberlik için de uğraştık ama elde edemedik. İki takım da güzel oynadı. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Lider olarak çıktı. Kuradan sonra yeni hedeflerimizi belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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