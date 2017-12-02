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Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Taniya: “İtalya’da Temsilcilik Binası Açtık. Ab Ülkelerinin Kapısını Araladık”

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Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Taniya: “İtalya’da Temsilcilik Binası Açtık. Ab Ülkelerinin Kapısını Araladık”
Abhazya, İtalya'da yarı diplomatik temsilcilik açtı. Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kan Taniya, "Diplomasi uzun bir yoldur, AB ülkelerine geçeceğimiz...

Abhazya, İtalya'da yarı diplomatik temsilcilik açtı. Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kan Taniya, "Diplomasi uzun bir yoldur, AB ülkelerine geçeceğimiz yolu inşa ettik" dedi.

Abhazya, İtalya'da yarı diplomatik temsilcilik açarak Avrupa'nın kapılarını aralamış oldu. İtalya'da temaslarda bulunan Kan Taniya, İtalya temasları hakkında basına bilgi vermek amacıyla Abhazya'nın başkenti Sohum'daki Dışişleri Bakanlığında toplantı düzenledi. Taniya, İtalya'da 2015 yılından beri çalışmalar yaptığını söyleyerek, "Abhazya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki diplomatik çalışmalarını başarıyla sonlandırmıştır. 2015 yılından beri başlayan çalışmalarımızın ilki Avrupa - Abhazya topluluğunun oluşturulmasıydı. Bunun ardından Roma'da Abhaz enstitüsünün çalışmalarını tamamladık. Gelecekte İtalya'da Abhaz Dili üzerine kurslar açmayı planlıyoruz. İtalya'da Filoloji fakültelerinde Abhaz diliyle ilgilenen filologlar ve öğrenciler var. Buna ek olarak Abhazya Sanayi ve Ticaret Odası'nın İtalya'da temsil edilmesine de destek veriyoruz" dedi.

Yarı diplomatik temsilcilik açıldı

Abhazya'nın İtalya'da yarı diplomatik temsilcilik açıldığını duyuran Taniya, "Abhazya Cumhuriyeti'nin İtalya'da ve AB ülkeleri arasında eş zamanlı olarak diplomatik temsilciliği olan bir tüzel kişilik üzerinden temsilcilik açmak mümkün oldu. Biz bunu büyük bir başarı olarak görüyoruz. Ben Abhazya'yı çok seven İtalyan dostumuz ve aynı zamanda bizim İtalya temsilcimiz Vito Grittani dostumuza çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle İtalyan ve Abhazya halklarının diyaloğunun geliştirilmesi üzerine önemli fikir alışverişlerinde bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Avrupa'nın kapılarını araladık

Kan Taniya sözlerinin sonunda ise temsilciliklerinde tüm Avrupa'da yaşayan Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarına destek verecek bir temsilciliğin açıldığına vurgu yaparak, "İtalya'daki temsilciliğimiz tüm Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımıza hizmet verecek. Temsilciliğimizde sadece İtalya ile değil tüm Avrupa ülkeleri ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapacağız. Diplomasi uzun bir süreçtir. AB ülkelerine geçeceğimiz bir yol inşa ettik" diyerek sözlerini tamamladı.

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