Abhazya Dört Mevsimi Bir Arada Yaşıyor

Yarı tropikal iklime sahip olan Abhazya'da aynı anda dört mevsim birlikte yaşanıyor.

Yarı tropikal iklime sahip olan Abhazya'da aynı anda dört mevsim birlikte yaşanıyor. Abhazya sahillerinde turistler denizin keyfini çıkarırken, deniz seviyesinin 380 metre üstünde olan Guma'da kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'in kuzeyinde bulunan ama Kafkas dağlarının çevrelemesi sonucu yarı tropikal iklime sahip olan Kafkas ülkelerinden Abhazya'da Aralık ayının başlarında 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Abhazya'nın tüm şehirlerinde sahil kesimlerinde hava 20 derecenin üstündeyken deniz seviyesinden 300 metre yukarıda olan kesimlerde ise kar yağışları hayatı felç etti. Abhazya'nın başkenti Sohum'a 20 kilometre uzaklıktaki Guma köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hatlarında kopmalar meydana geldi. Kar ekipleri köy yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Yüksek kesimlerde aralıklara kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hem deniz hem doğa turizmi sürüyor

Özellikle Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abhazya'da turistler Abhazya'nın yüksek kesimlerine yürüyüş turları düzenliyor. Kafkas dağlarının eteklerinde ağaç ve bitkilerin hala çiçek vermesinden dolayı fotoğrafçılar bu anları özelleştiriyor. Sahil kesimlerinde ise bazı turistler aileleriyle birlikte denizin keyfini sürüyor. Abhazya'yı ziyaret edenler 4 mevsimin keyfini sürüyor.