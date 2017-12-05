  • BIST 106.260
  • Altın 156,732
  • Dolar 3,8523
  • Euro 4,5599
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Abhazya Dört Mevsimi Bir Arada Yaşıyor

» »
Abhazya Dört Mevsimi Bir Arada Yaşıyor
Yarı tropikal iklime sahip olan Abhazya'da aynı anda dört mevsim birlikte yaşanıyor.

Yarı tropikal iklime sahip olan Abhazya'da aynı anda dört mevsim birlikte yaşanıyor. Abhazya sahillerinde turistler denizin keyfini çıkarırken, deniz seviyesinin 380 metre üstünde olan Guma'da kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'in kuzeyinde bulunan ama Kafkas dağlarının çevrelemesi sonucu yarı tropikal iklime sahip olan Kafkas ülkelerinden Abhazya'da Aralık ayının başlarında 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Abhazya'nın tüm şehirlerinde sahil kesimlerinde hava 20 derecenin üstündeyken deniz seviyesinden 300 metre yukarıda olan kesimlerde ise kar yağışları hayatı felç etti. Abhazya'nın başkenti Sohum'a 20 kilometre uzaklıktaki Guma köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hatlarında kopmalar meydana geldi. Kar ekipleri köy yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Yüksek kesimlerde aralıklara kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hem deniz hem doğa turizmi sürüyor

Özellikle Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abhazya'da turistler Abhazya'nın yüksek kesimlerine yürüyüş turları düzenliyor. Kafkas dağlarının eteklerinde ağaç ve bitkilerin hala çiçek vermesinden dolayı fotoğrafçılar bu anları özelleştiriyor. Sahil kesimlerinde ise bazı turistler aileleriyle birlikte denizin keyfini sürüyor. Abhazya'yı ziyaret edenler 4 mevsimin keyfini sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinbey Belediyesi Fidan Dağıtımını Sürdürüyor05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Şehitler’de Dere Taşkınları Önlendi05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda 10 Bin 500 Adet Keklik Üretildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Birişik: "Ülkemiz Bugün Kırmızı Et İthal Ediyor Ama Beyaz Eti İhraç Ediyor"05 Aralık 2017 Salı 14:08
  • Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanındaki Balık Türlerinin Nesli Tehlikede05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Batman Gültepe Mahallesi’ne Yeni Bir Park Daha Yapılıyor05 Aralık 2017 Salı 13:18
  • ’Güvenli Gıda Tüketimi’ İçin Denetimler Artacak05 Aralık 2017 Salı 13:08
  • Temizlik Kampanyasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi05 Aralık 2017 Salı 13:03
  • Şanlıurfa’da Yeşillendirme Çalışmaları Sürüyor05 Aralık 2017 Salı 12:58
  • Merkez Cami Peyzaj Çalışmaları Tamamlanıyor05 Aralık 2017 Salı 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti