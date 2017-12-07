Abhazya’dan Kış Olimpiyatları İçin Açıklama: “Abhaz Sporcular Katılım Göstersin”

Rus sporcuların doping kullandığı gerekçesiyle Rusya'nın ülke olarak, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta önümüzdeki Şubat ayında yapılacak olan 2018...

Rus sporcuların doping kullandığı gerekçesiyle Rusya'nın ülke olarak, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta önümüzdeki Şubat ayında yapılacak olan 2018 Kış Olimpiyatlarına katılımının reddedilmesine Abhazya'dan tepki geldi.

Rus sporcuların doping kullandığı gerekçesiyle Rusya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından diskalifiye edilmesinin ardından tepkiler çığ gibi artıyor. Çok sayıda sporcusu Rusya bayrağı altında olimpiyatlara katılan Abhazya, diskalifiye kararına tepki gösterdi. Abhazya Devlet Komitesi Başkanı Bagrat Khutaba Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı kararı adil bulmadığını söyledi. Abhazya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Valeri Arşba ise yaptığı açıklamada diskalifiye kararına tepki göstererek, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya'ya bildirdiği diskalifiye kararı tartışmalıdır. Çünkü yapılan doping testlerinin nihai neticesi yoktur. Doping kullanıldığı ispatlanamamışken komitenin aldığı karar tartışılmalıdır" dedi.

"Abhaz sporcular katılım göstersin"

Özellikle 20 yıldır serbest güreş müsabakalarında Rusya Bayrağı altında çok sayıda sporcusu olimpiyatlarda boy gösteren Abhazya, komitenin aldığı karar üzerine sporcularına çağrı yaptı. Abhazya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Valeri Arşba yaptığı çağrıda, "Alınan karar doğrultusunda Rusya bayrağı altında hiçbir sporcu müsabakalarda yarışamayacak. Komite, sporcuların olimpiyat bayrağı altında müsabakalara katılabileceğini bildirdi. Bu nedenle Rusya bayrağı altında olimpiyatlara katılan sporcularımız olimpiyat bayrağı altında müsabakalara katılım gösterebilir" dedi.